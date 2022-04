Mais um troféu para Abel: Palmeiras conquista o Campeonato Paulista

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O Palmeiras goleou este domingo o São Paulo por 4-0 e conquistou o Campeonato Paulista pela 24ª vez, a primeira com Abel Ferreira. Na primeira mão, o 'Verdão' tinha perdido (1-3) no Morumbi. No Allianz Parque, o jogo foi de sentido único.A equipa do treinador português entrou a todo o gás: uma cabeçada de Danilo (22’) e um remate cruzado de Zé Rafael (28’) deixaram tudo igual. O alviverde não tirou o pé do acelerador e Raphael Veiga, ao minuto 48, consumou a reviravolta. Perto do fim (81'), foi novamente Veiga a marcar e a dar contornos de goleada, já com a equipa do São Paulo completamente desnorteada.Este é o quinto troféu do técnico português em solo brasileiro depois de duas Taças Libertadores, uma Taça do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.