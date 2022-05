Mano Menezes deixa crítica a Abel Ferreira

“Eu pensava que exagerava, mas depois vi o Abel Ferreira do Palmeiras e percebi que ainda sou uma criança, em termos de comparação. Mas como a tolerância é maior com quem vem de fora, seguimos”, desabafou.

Em declarações à Rádio ‘Grenal’, Mano Menezes deixou críticas a Abel Ferreira. Na mira do técnico do Internacional de Porto Alegre está a forma como o homólogo do Palmeiras reclama das decisões da arbitragem à beira do relvado.