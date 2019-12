Mano Menezes despedido do Palmeiras

O Palmeiras perdeu (1-3) na receção ao Flamengo, em jogo da 36.ª jornada do campeonato brasileiro e somou o quinto encontro seguido sem vencer para a prova - perdeu com o Fluminense e Grémio, tendo ainda empatado com Corinthians e Bahia.





Na ressaca da derrota, Mano Menezes, treinador do Verdão, foi despedido. Contratado em setembro, Mano Menezes orientou a equipa em 20 jogos, tendo vencido 11, perdido quatro e empatado cinco.