Marçal assume Botafogo de Luís Castro como hipótese: «Motivado para fazer parte do novo projeto»

Marçal é desejo do Botafogo de Luís Castro e o lateral-esquerdo do Wolverhampton mostrou-se agradado com a possibilidade de voltar ao país-natal."Estamos a conversar. Eles procuraram-me, demonstraram interesse em contar comigo para esta temporada e eu vejo-o com bons olhos. Estamos a afinar cada vez mais as coisas e acredito que há uma grande hipótese de dar certo. Estou bastante motivado para fazer parte do novo projeto no Botafogo", frisou ao portal IG Esportes.O defesa brasileiro, de 33 anos, cumpriu 19 jogos esta temporada pelos lobos de Bruno Lage. Em Portugal, esteve ligado a Nacional, Torreense e Benfica.