Marçal sai em defesa de Bruno Lage: «Está acostumado à pressão, foi treinador do Benfica»

Adeptos do Flamengo 'loucos' com Everton Cebolinha: «Irmão, quase dei um soco na televisão...» Adeptos do Flamengo 'loucos' com Everton Cebolinha: «Irmão, quase dei um soco na televisão...»

A carregar o vídeo ...

Bruno Lage colocou o lugar no Botafogo à disposição esta madrugada após derrota com o Flamengo por 2-1 mas vai continuar no cargo depois de uma reunião com a direção do clube brasileiro. Logo depois do treinador falar em conferência de imprensa, o capitão da equipa saiu em sua defesa."Não há desconfiança alguma. Bruno Lage tem feito um trabalho excecional, o grupo tem total confiança nele, agora é olhar em frente. Ele está acostumado à pressão, foi treinador do Benfica, só dois ou três clubes trabalham para serem campeões. É um treinador que sabe lidar com isso, não há qualquer pressão. Bruno é top", disse Marçal.