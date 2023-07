Marcelo fascinado com instalações do Fluminense: «Temos mais coisas do que no Real Madrid»

Desde que Cristiano Ronaldo revelou na entrevista a Piers Morgan que tinha ficado desiludido com as instalações do Manchester United, quando regressou ao emblema de Old Trafford, que a opinião dos futebolistas sobre as infraestruturas dos clubes passou a ser relevante.

De resto, ainda há poucas semanas vimos como a namorada de Sandro Tonali ficou surpresa com as instalações do Newcastle, em imagens que rapidamente se tornaram virais. Agora foi a vez do presidente do Fluminense aproveitar uma confissão do lateral esquerdo Marcelo para destacar o investimento que a sua direção tem feito no clube.

"Fizemos investimentos elevados no centro de treinos, especialmente em termos de tecnologia. Gastámos à volta de 650 mil euros só em máquinas relacionadas com fisiologia e fisioterapia. Para vocês terem uma ideia, o Marcelo veio do Real Madrid e após uma semana de treinos passou na minha sala e disse - 'Presidente, aqui temos muito mais coisas do que no Real Madrid, em termos de tecnologia. Temos aqui máquinas que alguns jogadores de lá iam gostar, porque são jogadores que se cuidam muito'", detalhou Mário Bittencourt no podcast "EmpreendeRio".