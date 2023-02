Marcelo volta ao Fluminense 17 anos depois de sair para o Real Madrid

O Fluminense anunciou a contratação de Marcelo com uma publicação nas redes sociais. O lateral volta assim ao clube que o revelou, 17 anos depois."O 'moleque' que saiu de Xerém para ganhar o mundo está de volta a casa", explica o 'Flu' no seu site.O ídolo brasileiro, de 34 anos, tinha rescindido com os gregos do Olympiacos no sábado, depois de não ter tido muitas oportunidades na equipa helénica. Alguns clubes no Brasil e no Médio Oriente – inclusive o Al Nassr de Cristiano Ronaldo – estavam a acompanhar a situação do jogador, que recupera de uma lesão."São muitos anos a sonhar em voltar às minhas origens, à equipa que me formou e ensinou o que sei de futebol", disse Marcelo.O clube do Rio de Janeiro assinou contrato com o lateral até dezembro de 2024, com opção até 2025. Marcelo vai voltar a vestir a camisola 12, número mítico na sua passagem no Real Madrid.