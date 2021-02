Marco Silva, Bruno Lage e Leonardo Jardim apontados ao comando do São Paulo

Depois do nome de André Villas-Boas, a imprensa brasileira adianta esta quinta-feira que o São Paulo tem também na sua lista de possíveis futuros técnicos, para suceder a Fernando Diniz, mais três treinadores portugueses. Segundo Paulo Vinícius Coelho, conceituado cronista do Globoesporte, nas cogitações da formação paulista estão Bruno Lage, Marco Silva e Leonardo Jardim, três técnicos vistos pelo São Paulo como opções que não são caras. Além dos portugueses, o São Paulo terá feito também contactos junto do argentino Guillermo Barros Schelotto.





Os três técnicos lusos citados estão todos sem clube, sendo que Marco Silva é aquele que há mais tempo está no 'desemprego'. A sua última passagem pelos bancos terminou no início de dezembro de 2019, quando deixou o comando do Everton. Três semanas depois foi a vez de Jardim deixar o Monaco, ao passo que Bruno Lage deixou o comando do Benfica há meio ano.