Marcos Braz assume: «Vítor Pereira está muito bem encaminhado»

Vítor Pereira está muito perto de ser o novo treinador do Flamengo. A confirmação foi deixada esta quinta-feira por Marcos Braz, numa declaração feita no Qatar, onde está a acompanhar a caminhada do Brasil no Mundial'2022. O dirigente dos cariocas assume que ainda não está totalmente fechado, mas mostra-se otimista quanto à conclusão do acordo."É um assunto muito bem encaminhado com o Vítor Pereira. Acredito muito que em 2023 ele será o nosso comandante. Temos alguns pontos jurídicos que requerem cuidado e vamos seguir os aconselhamentos que nos passaram", declarou o vicepresidente de futebol do emblema do Rio de Janeiro.Lembre-se que a notícia da ida de Vítor Pereira para o Flamengo , em substituição de Dorival Júnior, foi dada em primeira mão por a 25 de novembro e posteriormente replicada na generalidade da imprensa brasileira.