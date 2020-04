Marcos Braz e a renovação de Jesus: «O euro vale seis reais, é preciso ele entender o momento»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, confessou, este sábado, estar a conversar com o treinador português Jorge Jesus sobre a renovação do seu contrato. Contudo, a desvalorização do real (moeda brasileira) poderá ser um entrave ao processo.

"Vamos fazer todos os esforços [para renovar o contrato]. Estamos a conversar com calma, mas aconteceu esta situação no Mundo. O euro vale mais que seis reais. É um mau fator. Estamos a analisar várias situações. Vamos fazer a nossa parte, mas não depende só do Flamengo. Dependemos também do Jorge entender o momento", confessou.

O vice-presidente adiantou ainda que o técnico luso está de regresso ao Brasil, para proceder o regresso aos treinos da equipa, caso o governo brasileiro assim o permita.

"O Jorge vai chegar no dia 1 [de maio]. Vamos conversar com ele, ver a programação dos treinos e regressaremos dois dias depois se tivermos autorização das autoridades", concluiu.