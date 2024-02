Marcos Braz e o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta: «Vão ter de vender a Bombonera»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, comentou com alguma ironia à mistura a notícia avançada esta terça-feira pela 'TyC Sports', que dava conta do interesse do Boca Juniors em garantir os serviços de De Arrascaeta, uma das figuras do plantel do Mengão.

Em declarações citadas pelo 'GloboEsporte', o dirigente do clube de Rio de Janeiro atirou: "Digam-lhes que eles vão ter de vender a Bombonera para levar o Arrascaeta."

Giorgian De Arrascaeta completa 30 anos no próximo dia 1 de junho. Em 255 jogos com a camisola do Flamengo, o criativo argentino apontou um total de 63 golos e 83 assistências, números que ajudam a explicar a sua influência na equipa. O camisola 14 esteve também na conquista de duas Libertadores, dois campeonatos brasileiros, uma Taça do Brasil, três campeonatos cariocas, uma Taça Sul-Americana e duas Supertaças do Brasil.