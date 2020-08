Marcos Braz e o pagamento da cláusula de Jesus: «Não é brincadeira, são contratos internacionais»

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, comentou esta segunda-feira o pagamento da cláusula de rescisão de Jorge Jesus, que, recorde-se, foi fixada em 1 milhão de euros.





"O Jorge Jesus encaminhou para o clube um pedido de desligamento e começa os processos, protocolos de encerramento da relação. Isso não é brincadeira, são contratos internacionais. A legislação brasileira é difícil. Lá também tem os processos e protocolos, o contrato tem que chegar", referiu o dirigente.A dívida deve ser liquidada esta semana, tendo a SAD encarnada, segundo a imprensa brasileira, informado o Flamengo de que honraria o pagamento logo após a assinatura do contrato de Jorge Jesus. "Não tem culpado, não tem nenhum tipo de desconforto. Acredito que nessa semana tudo vai ser resolvido. As coisas aconteceram rápido, de maneira intensa e não poderia parar o mundo só para resolver isso", afirmou o Marcos Braz.Esta segunda-feira, o Flamengo apresentou o espanhol Domènec Torrent como sucessor de JJ no comando técnico do Mengão.