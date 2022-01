Marcos Braz: «Jesus é passado, o meu treinador é o Paulo Sousa»

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, mostrou-se satisfeito pela contratação de Paulo Sousa em declarações aos jornalistas no aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), à partida para o Rio de Janeiro. "O nosso objetivo era contratar um treinador português e estou muito feliz com o Paulo", começou por dizer o dirigente, sublinhando que Jorge Jesus é um grande treinador e seu amigo, mas que agora faz parte do passado."O [Jorge] Jesus é um grande treinador, é meu amigo, mas hoje é passado e o nosso treinador é o Paulo [Sousa]. É com ele que, se Deus quiser, vamos ganhar títulos. Tenho um respeito muito grande pela história que vivi com o Jesus, mas agora quero ter uma história diferente com o Paulo", finalizou.