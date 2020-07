Marcos Braz: «Jorge Jesus sai de uma forma correta e humana»

Marcos Braz, vice presidente do Flamengo, reagiu à saída de Jorge Jesus, garantindo que "não há lamentações".





«Ponto final»: como a imprensa brasileira está a reagir à saída de Jesus para o Benfica

"O Flamengo existe há 125 anos, passa Jorge Jesus e esta direção, as pessoas passam.. Estamos tristes porque não era o queríamos, tanto que renovámos o contrato. O presidente Landim esforçou-se para há um mês para fazer a renovação. Agora, nesse segundo momento, houve um outro entendimento do Jorge Jesus, que eu tenho de respeitar. O Jorge Jesus sai pela porta da frente e de uma forma correta e muito humana. Flamengo fica feliz com o serviço prestado e a vida segue", atirou o dirigente.Recorde-se que o 'vice' do Mengão já se tinha pronunciado nas redes sociais através de uma curta declaração , onde se limitou a dizer "deu tudo certo".Minutos antes das palavras de Braz aos jornalistas, o próprio clube brasileiro emitiu um comunicado , dizendo que "apesar de lamentar a perda do seu vitorioso técnico, respeita esta decisão pessoal."