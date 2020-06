Marcos Braz prevê Flamengo sem Jorge Jesus

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, deu uma conferência de imprensa em que abordou, entre outros assuntos, o futuro de Jorge Jesus no emblema do Rio de Janeiro. Ora, apesar de o técnico, de 65 anos, ter renovado recentemente com o Mengão até junho de 2021, continua a ser debatido no Brasil até quando JJ irá permanecer no clube e Braz não fugiu à questão colocada.

“Não quero fazer nenhum contrato vitalício. Acho que isso é conversa fiada. Se me perguntarem se quero fazer um contrato vitalício com Jorge Jesus, digo que não. Quero que ele fique no Flamengo muito tempo, ninguém quer mais do que eu que ele fique, mas não quero fazer contrato vitalício nem com ele, nem com jogadores, nem com dirigentes”, sublinhou.

Além disso, o dirigente do Flamengo foi igualmente confrontado sobre os possíveis detalhes do novo contrato de JJ. De pronto, perguntaram se o técnico teria uma cláusula com vista a sair para um clube estipulado, mas Marcos Braz foi perentório. “Não! No contrato do Jorge Jesus não está estipulado nenhum clube para o qual ele possa sair!”, assegurou, numa fase em que é abordado um possível regresso de JJ à Europa.

Recorde-se que o desejo do Flamengo é que Jorge Jesus fique até ao final do contrato, mas um grande objetivo do técnico passa por conquistar o Mundial de clubes com o Mengão, sendo que a competição está agendada para o final deste ano. Ainda assim, e tal como o nosso jornal já revelou anteriormente, o Fla não se opõe a uma saída de JJ antes do término do contrato.

De resto, Marcos Braz recordou o percurso realizado até agora pelo técnico português na formação do Rio de Janeiro. “Há fases boas e bons momentos. Conquistámos muito e o Jorge é um grande treinador, está muito adaptado e vejo que ele trabalha com o estilo dele”, assumiu o ‘vice’ do Mengão.