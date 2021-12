Marcos Braz sobre Jesus: «O vice-presidente do Flamengo chegou ao limite e não podia esperar mais»

Marcos Braz considera que "não houve novela alguma" no processo que levou à contratação de Paulo Sousa como treinador do Flamengo."O Flamengo chegou aqui numa semana e na outra já tinha treinador e todas as pessoas que queríamos já contratadas", começa por referir em entrevista à 'TNT Sports", explicando como decorreram as negociações com Paulo Sousa."O técnico que contratámos tinha um contrato. Paulo Sousa tinha boas relações onde estava e, com muito cuidado, rompeu esse contrato. Foi isso que aconteceu. O Paulo conhece bem o elenco do Flamengo, apenas precisava de outras informações internas para começar a trabalhar", disse, revelando depois alguns pormenores."É um grande treinador, passou por países e clubes que o capacitam. É uma pessoa preparada, com uma equipa técnica que consideramos que é acima da média. Foi a primeira pessoa com quem fizemos reuniões. Houve uma longa conversa um dia depois de chegarmos aqui. Era uma decisão difícil mas sempre disse que o nosso objetivo era vir a Portugal contratar uma equipa técnica que considerássemos com capacidade", explicou.Marcos Braz foi ainda questionado sobre Jorge Jesus. "Havia outra pessoa que era uma opção razoável pelo histórico recente, por tantas conquistas quer teve mas não foi possível exercer essa opção e resolvemos de outra forma", contou, detalhando de seguida o que falhou."Quando chegámos, o tempo era nosso aliado. Quando entendemos que o tempo começou a não ser nosso aliado, decidimos com calma. Percebo o respeito dos adeptos em relação a determinado nome que poderia estar em questão. O Marcos Braz até poderia querer esperar mais um pouco, mas vice-presidente chegou no limite e não podia esperar mais. E posso também falar pelo Spindel. Não teve novela alguma", afirmou o dirigente.