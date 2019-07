Mário Jardel: «Queria que o Cristiano Ronaldo fosse meu cunhado mas não aconteceu»

Mário Jardel recordou, numa entrevista ao 'Globoesporte', alguns dos seus tempos em Portugal, ao serviço do FC Porto e do Sporting, assim como a convivência com um jovem Cristiano Ronaldo em Alvalade."Voltei para o Sporting com o Cristiano Ronaldo, por dois anos, e até hoje o Sporting não ganhou mais títulos, depois de mim e do Cristiano Ronaldo. Muitas pessoas ligam-me para falar do Cristiano, porque ele teve um caso com minha irmã (Jordana). Realmente, teve um namorico ali. É lógico que eu queria que o Cristiano Ronaldo fosse meu cunhado, mas não aconteceu. Faz parte da vida. Hoje, onde eu vou ele recebe-me. Temos essa cumplicidade", contou 'Super Mário', falando dos conselhos que deu a CR7 na arte de cabecear."Se o ensinei a cabecear? Não é exagero. Com certeza, ele aprendeu muito comigo. Foram dois anos. (...) Aprendeu muito. Tempo de bola... Se tiver a oportunidade de lhe perguntar se ele se lembra do Jardel a cabecear nos treinos, ele vai dizer que sim", referiu o antigo internacional brasileiro.Revelando que Paulo Nunes e Drulovic foram os melhores parceiros em campo, Jardel diz que é o "melhor brasileiro da história do futebol português". "Tenho duas Botas de Ouro, sou o único brasileiro que tem isso, duas vezes artilheiro do mundo, artilheiro da Libertadores e quase 500 golos na carreira", recordou.