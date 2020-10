Mário Jardel revela conversa com Jorge Jesus, fala do seu legado no Brasil e deixa convite

O trabalho de Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo continua a dar que falar. Esta quarta-feira, Mário Jardel marcou presença no Lisboa Belém Open, evento onde recordou alguns momentos privados com o atual treinador do Benfica quando ainda estava no Brasil, elogiou o seu trabalho e revelou uma frase curiosa do português.





"Eu tive a oportunidade de almoçar e jantar com Jorge Jesus. Quando ele viu-me disse: 'Fogo, tu só me rebentaste quando estava no V. Setúbal'. Ele sabe da minha história, dei-lhe os parabéns pelo que ele fez o ano passado no futebol brasileiro, revolucionou-o. Falou coisas que o futebol brasileiro precisava de ouvir e deu no que deu. Aconteceu ele sair [do Flamengo], hoje está no Benfica e desejo que ele continue a fazer o que mais gosta, ele irá ser sempre bem recebido no nosso Brasil, como se estivesse em casa. Falamos a mesma língua e agradecemos muito tudo o que ele fez pelo futebol brasileiro. Só faltou o Mundial [de clubes] mas faz parte da vida", disse o antigo avançado de FC Porto e Sporting.