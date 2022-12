Mário Monteiro: «Gostaria de ter terminado no Benfica de uma maneira melhor»

Depois de um ano de paragem, Mário Monteiro está de volta ao ativo. De regresso ao Flamengo, o clube onde esteve ao lado de Jorge Jesus, mas agora integrado na equipa técnica de Vítor Pereira. Em conversa com o Globoesporte, o preparador físico explica a sua opção e assume que a via dos cariocas era a única que considerava para poder voltar a trabalhar. Por outro lado, lembrando a sua anterior aventura, admite que a passagem pelo Benfica, onde saiu há cerca de um ano, não acabou como desejava."A expectativa é muito grande. Já tinha dito ao Jorge Jesus que na Europa eu não trabalharia mais. Já tinha dado por encerrada a minha carreira. Gostaria de ter terminado no Benfica de uma maneira melhor e optei por ficar um ano sem trabalhar. Em clubes, só o Flamengo, que tinha me oferecido a permanência em 2020, mas fui leal ao meu treinador. Estou muito feliz! Volto a uma casa que gosto muito e sempre fui muito bem tratado. Tenho um carinho especial. As expectativas são elevadas", confessou o preparador físico, que assumiu em conversa com o Globoesporte que "nunca devia ter saído" dos cariocas.No Flamengo, Mário Monteiro irá agora trabalhar com Vítor Pereira, um antigo colega de universidade. A ligação entre ambos já existia e acabou mesmo por ser o preparador físico a ajudar o técnico a decidir-se pela ida para a equipa do Rio de Janeiro. "Estabelecemos contacto nesta viagem ao Brasil para conversarmos sobre o futebol brasileiro e nunca mais paramos de nos falar. Nasceu uma relação, encontramo-nos em São Paulo e sempre conversamos sobre futebol e experiências de vida. Mandei fotos das minhas viagens com a minha filha. Até que um dia ele me perguntou se podia ligar-me para falar sobre um assunto. O assunto era o Flamengo. Primeiro o pedido de referências e depois o convite. "Dei as melhores referências possíveis. Ele estava um pouco indeciso. Falei-lhe sobre o clube, sobre a cidade, os adeptos. No fim desta conversa, ele disse: 'Se eu for, faço questão que me acompanhes'". E assim foi.No Flamengo, Mário Monteiro irá integrar uma equipa técnica que também incluirá Rui Quinta, antigo técnico adjunto de Vítor Pereira nos tempos de FC Porto, tal como Luís Miguel, Paulo Sergio Pereira Gomes e Fabio Miguel da Silva Oliveira.