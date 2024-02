Matheus Costa deixa Marítimo e assina pelos brasileiros do Botafogo-SP

O defesa Matheus Costa transferiu-se do Marítimo, da 2ª Liga de futebol, para o Botafogo-SP, anunciou esta quinta-feira o clube brasileiro nas suas plataformas digitais, sem revelar a duração do contrato.

"O Botafogo tem mais um reforço para a temporada. Trata-se do central brasileiro naturalizado português Matheus Costa, de 29 anos, que está há oito anos a jogar em Portugal", confirmou o emblema canarinho no seu sítio oficial.

O atleta, que atua preferencialmente como defesa central, ruma assim para o emblema da Série B do Brasileirão, sem que tenham sido revelados pormenores do negócio, isto após ter sido gorada a possibilidade de sair durante o último mercado de inverno.

Em Portugal desde 2016, quando veio do Brasil para o Real SC, Matheus Costa representou ainda o Leixões, Vizela e, mais recentemente o Marítimo, onde estava desde a época 2021/22, tendo vestido a camisola dos insulares por 66 vezes e apontado sete golos.

Trata-se do quarto futebolista a sair do Marítimo desde janeiro, após a saída de Marcos Silva para a União de Leiria (2ª Liga), do regresso após empréstimo de Bruno Marques para os brasileiros do Santos e, por fim, de Vítor Costa, que abandonou os maritímistas para assinar pelos norte-americanos do San José Earthquakes.





