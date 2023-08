Matheus Pereira preocupa Cruzeiro: Principal reforço já está lesionado

Ainda há pouco tempo os adeptos do Cruzeiro celebravam a contratação de Matheus Pereira, jogador que já passou pelo nosso país ao serviço do Sporting, e agora já lamentam a lesão do jogador.

Pereira lesionou-se no duelo com o Botafogo, fez exames médicos e ficou a saber que está a contas com uma lesão nos ligamentos cruzado posterior e colateral do joelho esquerdo.

O departamento médico do clube já revelou que vai abordar esta lesão de forma conservadora, sem recurso a cirurgia, acreditando-se que Matheus Pereira pare durante perto de um mês.