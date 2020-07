Maurício da Silva ‘rende’ Jorge Jesus no Flamengo... para já

Maurício da Silva, treinador da equipa de sub-20 do Flamengo, vai ocupar a posição deixada por Jorge Jesus enquanto o clube não encontrar um sucessor ao português. O próprio presidente dos rubro-negros, Rodolfo Landim, confessou que Jesus saiu num período inesperado, num vídeo divulgado no Twitter.





"Com essa saída do Jesus do Flamengo, que nós não estávamos à espera, as coisas complicaram-se um pouco aqui", sublinhou. Certo é que o vice-presidente do clube, Marcos Braz, vai rumar à Europa para tentar encontrar o substituto de JJ.