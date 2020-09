Médico do Flamengo também tem covid-19: já são 9 os casos entre a equipa que está no Equador

O Flamengo continua em maré de azar. Depois de terem sido detetados sete casos de covid-19 na equipa, e de terem surgido algumas lesões que elevam para 11 o número de indisponíveis para a partida desta terça-feira frente ao Barcelona de Guayaquil, no Equador, o clube brasileiro ficou agora sem médico, pois Marcio Tannure deu igualmente positivo. Além dele, Juan, antigo defesa central que integra o staff do clube carioca, também está infetado com o novo coronavírus.





O Clube de Regatas do Flamengo informa que o médico Márcio Tannure e Juan Santos, integrante do departamento de futebol, apresentaram sintomas da Covid-19 na última segunda-feira (21). Os dois passaram por testes e o resultado foi positivo. — Flamengo (@Flamengo) September 22, 2020

Sem médico disponível o Flamengo fica com apenas dois fisioterapeutas para a partida de hoje, por isso a Conmebol já garantiu apoio clínico ao conjunto brasileiro.O Flamengo pretendia que os infetados voltassem ao Brasil no avião que devia transportar quatro reforços até Guayaquil para a partida de hoje, mas aporque não recebeu autorização para sobrevoar o espaço aéreo do Peru.