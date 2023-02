Médicos do Flamengo socorrem mãe de David Luiz num avião: «Sem vocês talvez ela não estivesse aqui»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Luiz (@davidluiz23)

O voo de regresso ao Brasil, depois da disputa do Mundial de Clubes, em Marrocos, foi algo acidentado para a equipa do Flamengo. A mãe de David Luiz sentiu-se mal no avião e acabou por ser socorrida pela equipa médica do clube, conforme contou o defesa nas redes sociais."Este post serve para agradecer a todo staff médico do Flamengo pela forma genial, profissional e amorosa como trataram a minha mãe no voo de volta! Se não fossem vocês, talvez ela não estivesse aqui hoje! Muito obrigado do fundo do meu coração a Márcio Tannure, Fernando Bassan, Marcelo Soares, Leandro, Alex Silva e todas as pessoas que se mobilizaram para ajudar! Amo-vos e amo-te muito, mãe. Glória a Deus", escreveu o jogador no Instagram.Segundo o 'Globo Esporte', Regina Célia, de 61 anos, sofreu uma quebra de tensão e de sinais vitais durante o voo de regresso ao Rio de Janeiro. Os profissionais do departamento médico do Flamengo fizeram um primeiro atendimento e acompanharam a mãe do jogador até à chegada, onde depois a mulher foi encaminhada para um hospital, para ficar em observação. Os exames realizados não revelaram nada de muito preocupante.