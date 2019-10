Médio do Flamengo revela o que Jorge Jesus não gosta que os jogadores façam

Jorge Jesus assumiu o comando técnico do Flamengo no início de junho e revolucionou o estilo de jogo da equipa com um futebol ofensivo e dinâmico. O Mengão lidera o campeonato com oito pontos de vantagem sobre o 2.º classificado, Palmeiras, está nas meias-finais da Libertadores (contra o Grémio) e tem-se revelado um conjunto muito difícil de bater, seja no Maracanã ou nos campos adversários. Tudo isto, segundo Everton Ribeiro, 'graças' às alterações çevadas a cabo pelo treinador português

"O mister tem o seu jeito de ser, costuma fechar o treino e não gosta que os jogadores falem sobre a tática", revelou o médio, de 30 anos, ao canal Desimpedidos, do Youtube, admitindo ainda que o técnico "está a virar um pouco brasileiro e a começar a brincar mais". "O clima fica melhor e quando a equipa é divertida, as coisas tendem a dar certo", assumiu.

Na mesma entrevista, Everton Ribeiro elogiou ainda os adeptos rubro-negros e o apoio incansável que têm dado à equipa, dentro e fora de portas. "A torcida reage de acordo com o que acontece em campo. Se estamos a conseguir marcar e atacar bem, ficam mais empolgados. Às vezes as coisas não saem como queremos e eles sentem isso também, mas quando vêem que precisam de ajudar, puxam por nós", explica o camisola 7 do Flamengo.