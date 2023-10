Messi deixa mensagem a Neymar

Momento que arrepia os brasileiros: Neymar lesiona-se no joelho e sai de maca Momento que arrepia os brasileiros: Neymar lesiona-se no joelho e sai de maca

Lionel Messi não ficou indiferente ao infortúnio de Neymar e deixou uma mensagem ao brasileiro nas redes sociais. "Muita força, Neymar", escreveu o avançado argentino numa storie do Instagram.Neymar sofreu uma lesão no joelho esquerdo no jogo do Brasil com o Peru, de apuramento para o Mundial de 2026, e, que implicará uma paragem mínima de 6 meses.Recorde-se que o brasileiro do Al Nassr tinha regressado recentemente de um longo período de paragem, motivado por uma lesão num tornozelo.Neymar e Messi jogaram juntos no Barcelona e no PSG.