Michael deixa o Goiás para rumar ao Flamengo

O Goiás oficializou esta sexta-feira a saída do avançado Michael, uma das grandes revelações da última edição do Brasileirão e que deverá reforçar o Flamengo do técnico português Jorge Jesus.

Nos últimos dias o jogador de 23 anos vinha sendo associado ao atual campeão brasileiro e a imprensa canarinha fala mesmo no "fim da novela" a envolver a transferência daquele que foi o melhor marcador do Goiás em 2019, com 16 golos, 9 deles no Brasileirão.



Estes números tornaram Michael uma das revelações da prova e fizeram despertar o interesse dos grandes clubes brasileiros no avançado, principal figura do Goiás, emblema que terminou no 10.º lugar da Série A e garantiu vaga para a Taça Sul-Americana.



O Flameng deverá pagar cerca de 7,5 milhões de euros por 80% do passe do jogador, que deverá ser anunciado nos próximos dias após realizar os habituais exames médicos.





Continue cativando os fãs do verdadeiro futebol brasileiro com sua humildade e criatividade



P.S: Volta logo, beleza??? pic.twitter.com/U5PUnEgGdK — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 10, 2020