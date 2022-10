Milton Neves sem dúvidas: «Dorival é mais importante do que Jesus na história do Flamengo»

O triunfo do Flamengo na final da Taça Libertadores está a motivar, obviamente, as mais diversas análises e abordagens ao sucesso do emblema canarinho. E Milton Neves, popular comentador, decidiu arrancar esta segunda-feira com declarações de elogio ao treinador Dorival Júnior.

"A verdade é que o Flamengo não teria vencido a competição se não fosse o Dorival Júnior. Agora a imprensa em geral tem obrigação de dar um tratamento muito melhor ao excelente técnico do Mengão. Ele, depois deste mágico 2022, mudou de prateleira no mercado dos técnicos. Está entre os tops, ao lado de Abel Ferreira e Tite", revelou.

E quando comparou o desempenho do Flamengo de Dorival com o de Jesus, Milton Neves não hesitou em destacar o canarinho: "Tenho até uma opinião um pouco polémica sobre o Dorival que poucos flamenguistas vão concordar. Mas, para mim, ele já é mais importante para a história do Flamengo do que Jorge Jesus. Tiveram feitos muito semelhantes no comando da equipa, mas no desempate Dorival leva a melhor por não ter possibilidade de abandonar o barco flamenguista, como fez Jesus. A não ser que ele receba uma proposta da seleção. Aí seria uma saída muito justa e não ingrata como a de Jesus."