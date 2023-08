Mira saudita apontada ao Flamengo: São estes os alvos de Al Nassr e Al Hilal

Alguns representantes do futebol europeu já se queixaram do assédio que os emblemas sauditas têm exercido sobre as estrelas do futebol no Velho Continente. Mas o 'perigo' é global... Que o diga o Flamengo, que sabe que alguns clubes da Arábia Saudita têm a mira apontada a três dos jogadores mais relevantes do atual plantel.

De acordo com a imprensa brasileira, Léo Pereira, De Arrascaeta e Pedro são os alvos dos sauditas, o que deixa os dirigentes do Mengão em sobressalto.

O defesa Léo Pereira foi alvo de uma proposta do Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, que acenou com perto de 14 milhões de euros pelo seu passe, não se sabendo em que pé estão as negociações.

No início do mês passado foi a vez do mesmo Al-Nassr tentar o médio uruguaio De Arrascaeta. O representante do jogador não revelou os valores envolvidos na proposta, mas assegurou que "o céu é o limite" para os sauditas.

Também o avançado Pedro, que chegou a estar nas cogitações do Benfica, foi alvo do Al Hilal, equipa de Jorge Jesus. Contudo, o jogador assegurou que não estava interessado no projeto desportivo do clube.