Miúdo do Grémio cresce quase 20 cm com tratamento similar ao de Leo Messi

Prestes a completar 17 anos, o médio ofensivo Breno é visto como um dos mais promissores jogadores da formação do Grémio, mas esta sexta-feira é notícia no Brasil por outro facto. É que, segundo conta o Globoesporte, o 'miúdo' do tricolor gaúcho ganhou quase 20 centímetros em cerca de dois anos, isto depois de ter sido submetido a um tratamento de injeções diárias de hormona de crescimento, em tudo similar àquele que foi submetido Leo Messi na sua adolescência.





O processo iniciou-se quando Breno ainda tinha 15 anos e passava por tentar promover o seu crescimento, já que à data, com apenas 1,48 metros, o jovem era o mais baixo do plantel e era considerado como demasiado esguio para ser futebolista. E foi assim que, em menos de dois anos, o (então) pequeno Breno passou aos 1,65 metros, agora que está prestes a completar 17 anos.Ao Globoesporte, o miúdo assumiu ter-se tratado de um "processo difícil, especialmente nos primeiros meses". "Precisei de ter paciência para habituar-me e aprender a lidar com as mudanças do meu corpo. Agora já estou adaptado e sinto-me tranquilo para desempenhar o meu futebol", assumiu o jovem médio, que curiosamente está na agenda do Barcelona. Esteve até recentemente na Cidade Condal numa reunião com Joan Laporta, na qual esteve também Deco, antigo jogador dos catalães e empresário de futebol.Mas por agora será nas categorias de base do Grémio que jogará, em busca de continuar a crescer também enquanto futebolista, para depois chegar aos desejados voos mais altos.