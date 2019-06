Modelo que acusa Neymar fala em perseguição e admite: «Cada vez queria dopar-me mais»

Fotos eróticas e vídeos: Neymar revela mensagens que trocou com mulher que o acusa de violação



Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de violação, deu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Rede Record, na qual revela que na última semana perdeu 10 quilos."Dopei-me, tomei remédios, muito remédios, ignorei tudo e vivi à base de medicação. Quando acordava apareciam flashes das pessoas a falar coisas sobre mim e cada vez queria dopar-me mais, porque está tudo distorcido, errado. Queria gritar", disse a modelo que esta segunda-feira vai entregar o telemóvel na polícia.Najila Trindade lamenta que as pessoas não consigam ter "respeito" pela sua dor e do filho e diz que "não tem condições" para sair à rua. "Não consigo ter minha vida, trabalhar, estudar, ficar com o meu filho", frisa."As pessoas querem tirar proveito da minha dor, perseguem-me e à minha família. Eu não sei o que é pior, ficar a dormir ou acordada", acrescenta.Estivens Alves, ex-marido de Najila Trindade apontou o dedo ao jogador por ter exposto o filho de ambos nas redes sociais. Recorde-se que o jogador do PSG mostrou mensagens trocadas com Najila nas quais esta pedia que o avançado desse um presente à criança."Isto gera um desconforto muito grande pela forma como o nosso filho foi exposto. Não é saudável para uma família. Entendo bem o lado de Neymar em ter de pronunciar-se, mas acho que esse cuidado poderia ter sido tomado. Tenho conversado muito com a mãe para saber como ele está. Está a ser bem cuidado por ela", frisou o pai do jovem ao portal R7, dizendo ainda que a criança já está a sofrer as consequências: "Quando falamos de Neymar, estamos a falar de um ídolo mundial e todas as crianças, inclusive o meu filho, são fãs do Neymar. Agora o meu filho teve a vida interrompida e já está a ser motivo de chacota nas redes sociais devido à exposição que foi feita".