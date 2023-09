Morato apanhou susto com terramoto em Marrocos: Sub-23 do Brasil relatam drama

Morato, central do Benfica, foi um dos jogadores que apanharam um enorme susto com o terramoto em Marrocos. O defesa está integrado na comitiva dos sub-23 do Brasil, que jogou na quinta-feira contra a seleção daquele país e iria fazer mais um desafio diante da mesma seleção africana na segunda-feira. Vários jogadores e elementos da equipa técnica abordaram as sensações que tiveram nessa altura. Um deles foi Branco, ex-lateral do FC Porto, que é atualmente o coordenador técnico das seleções dos escalões de formação, na Confederação Brasileira."Sentimos um tremor muito forte, uma sensação terrível. A cama começou a balançar de um lado para o outro. Vi os lustres também balançando. Já tinha passado por isso três vezes. Corri para o armário, peguei nos meus telemóveis e passaporte e saí a correr, chamando os atletas para que descessem pelas escadas e procurassem abrigar-se", descreveu, citado pelo 'UOL Esporte'.Paulinho, avançado do At. Mineiro, também recordou os receios que viveu. "Comecei a sentir a cama a tremer. Levantei-me assustado, olhei para o candeeiro e vi que estava a balançar. Saí do quarto e procurámos por segurança", frisou, sendo que a Confederação Brasileira também fez uma nota oficial a detalhar os procedimentos."Os elementos da delegação deixaram os quartos, foram levados para a piscina do hotel e voltaram para o quarto uma hora depois do sismo", refere o comunicado.Ao Correio do Povo, um fisioterapeuta do Grémio, que estava pela primeira vez ao serviço do Brasil, pensou que o problema era com ele mesmo. "Estava a ver a abertura do Mundial de râguebi e senti o tremor. Pensei que estava a passar mal. Só percebi que era um terramoto quando vi que a corrente que tranca a porta estava a balançar", salientou.Dentro da delegação não houve qualquer ferido. Com magnitude de 6,8 na escala de Richter e com epicentro a cerca de 70 quilómetros de Marraquexe, o terramoto já fez mais de mil mortos.