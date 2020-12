Morou numa churrasqueira, quase foi 'vaqueiro' e adora CR7: eis a nova pérola do Palmeiras

"É impossível o Palmeiras vender este jogador por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona". As palavras são do treinador português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e referem-se ao jovem Gabriel Veron. Com apenas 18 anos o avançado tem vindo a ganhar grande protagonismo no 'Verdão'.





Conta a ESPN Brasil que Gabriel nasceu em Assu, no interior do Rio Grande do Sul, e que recebeu o nome Veron por causa de um vizinho que era fã do argentino Sebastián Verón.Filho de um 'vaqueiro', Gabriel chegou a ajudar o api a tratar das vacas e aprendeu a montar a cavalo muito cedo. Mas o sonho do pequeno não era ser cowboy, ele queria ser como Cristiano Ronaldo. E foi a mãe quem o ajudou a enveredar pelo futebol.Estreou-se no futsal do Rio Grande do Norte, mas aos 13 anos saiu de casa para a cidade de Natal, onde morou com mais quatro jovens nos bastidores da churrasqueira do presidente do Santa Cruz-RN.Nos primeiros dias Gabriel pensou desistir porque tinha saudades de casa, mas a mãe e os empresários convenceram-no a ficar. Um primo foi viver com ele em Natal durante uns meses e o avançado acabou por ficar.Com 14 anos treinou com a equipa principal do Santa Cruz-RN e não tardou muito até que surgissem interessados na sua contratação. Com 15 anos, o presidente do clube - o dono da churrasqueira, chamado João 'Quebra-Osso' - levou-o a fazer um teste nas camadas jovens do Palmeiras e Gabriel foi aprovado em dois dias. Poucos meses depois da sua chegada foi chamado à seleção do Brasil.Esteve na equipa que ganhou o Mundial de Clubes de sub-17, em 2018, onde foi o melhor marcador do torneio, e deu o salto para os sub-20 do Palmeiras. No ano passado foi eleito o melhor jogador do Mundial de sub-17 que o Brasil ganhou, até que aconteceu a sua estreia como profissional. Foi a 27 de novembro de 2019, com 17 anos, num jogo contra o Fluminense, no Maracanã.Este ano Gabriel tem 8 golos em 27 jogos e o Palmeiras já colocou a cláusula de rescisão em 60 milhões de euros. Não deve demorar muito até um tubarão europeu pescar o 'quase vaqueiro' do Palmeiras...