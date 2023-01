Morreu Roberto Dinamite, melhor marcador da história do Brasileirão

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo.



Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente.

Te amaremos para sempre, Calu.



Descanse em paz pic.twitter.com/kgXyAx1mql — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2023

Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, morreu na manhã deste domingo aos 68 anos. O antigo jogador e presidente do clube, não resistiu a um cancro nos intestinos diagnosticado no final de 2021.Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu a 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Mas Roberto Dinamite veio ao mundo em 25 de novembro de 1971, no Maracanã. Neste dia o jogador, com 17 anos, recebeu o apelido que marcou a sua carreira depois de marcar seu primeiro golo pelo Vasco, na vitória por 2-0 frente ao Internacional.Roberto Dinamite é o maior marcador da história do Brasileirão com 190 golos. O antigo jogador fez 708 golos em 1.110 jogos pelo Vasco. Com a sua ajuda, o Vasco conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).Roberto Dinamite teve uma breve passagem pelo Barcelona em 1980 e regressou depois ao Vasco numa partida no Maracanã diante do Corinthians onde marcou os 5 golos na vitória dos cariocas por 5 a 2.Além do Vasco e do Barcelona, teve passagens pela Portuguesa de Desportos e do Campo Grande do Rio de Janeiro. Encerrou sua carreira em fevereiro de 1993 num particular entre Vasco e Deportivo La Coruña, da Espanha, no Maracanã. Nesse dia, Zico, o maior ídolo do rival Flamengo, vestiu a camisa cruz-maltina para homenagear o amigo.Foi eleito presidente do Vasco da Gama em 2008 e teve lidar com a primeira despromoção da história do clube. No ano seguinte, a equipa conquistou o título da Série B do Brasileirão e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013 o Vasco caiu novamente para a Segunda Divisão e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte.Em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou verba, em menos de seis horas, para a construção de sua estátua no São Januário. O monumento foi inaugurado em 28 de abril deste ano, com uma grande festa.Roberto Dinamite marcou 26 golos com a camisola da seleção brasileira. Foi titular e artilheiro da Seleção em 1978, marcou três golos em cinco jogos. Mas foi reserva com Telê Santana em 1982. Foi também artilheiro da Copa América de 1983 - com três golos. O Uruguai foi o campeão nessa edição e o Brasil terminou em segundo lugar.