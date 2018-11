Moto do autor do homicídio do jogador do São Paulo está em nome... de um traficante

Moto foi apreendida na casa da família Brittes Moto foi apreendida na casa da família Brittes

A Polícia Civil do Paraná apreendeu esta sexta-feira de manhã a moto que pertencia a Edison Brittes Júnior, o autor confesso do homicídio de Daniel Corrêa, jogador do São Paulo. Contudo, segundo o 'Lance', a particularidade aqui está no facto de a motorizada estar registada no nome de... um traficante de drogas, Celso Quevedo, que se encontra a cumprir pena de prisão.As imagens publicadas no Instagram de Edison revelam que ele e a mulher, Cristiana Brittes, utilizavam o veículo em questão em concentrações de motards. Agora, o mesmo foi apreendido na casa da família Brittes.À luz destas novas revelações, as autoridades brasileiras começaram a investigar uma possível ligação entre Edison e Celso. A imprensa canarinha adianta que a moto em questão - modelo CBR 100 de 2011 - está avaliada entre os 7000 e os 9500 euros.Recorde-se que, ainda esta sexta-feira, foi revelado o depoimento de Edison , que dá conta de mais pormenores sobre o caso. Entretanto, o delegado responsável pela investigação, Amadeu Trevisan, disse também hoje que o suspeito continua a criar histórias, sublinhando não acreditar que o futebolista tivesse violado a mulher do homicida confesso.