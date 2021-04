Mourinho apontado ao Brasil: «Pode ser uma grande oportunidade»

Rivaldo vê o Brasil como um bom destino para José Mourinho, treinador que deixou na segunda-feira o comando técnico do Tottenham. Ao portal da casa de apostas Betfair, o antigo jogador brasileiro falou da atual situação do treinador português e dos 'rumores' que lhe apontam um novo destino.





"Sou amigo dele, e considero José Mourinho uma grande pessoa e um fantástico treinador, sem nada a provar. Com certeza ele terá muitos clubes interessados nele nos próximos meses. Até já ouvi falar da possibilidade de ele poder treinar um clube brasileiro, e essa pode ser uma grande oportunidade para um clube do meu país tentar contratá-lo, além de que seria uma nova experiência para Mourinho. Quem sabe ele esteja interessado em abraçar um projeto na América do Sul", afirmou.Também a Superliga Europeia foi tema de análise de Rivaldo. "Os clubes que tentaram criar essa nova liga revelaram uma grande falta de respeito pelos outros clubes intermediários e com seus próprios adeptos, que já todos percebemos não estarem de acordo. Não faz sentido resumir a elite do futebol a 12 ou 15 clubes como estava a ser pensado neste novo formato, pois o futebol europeu tem muitos outros grandes clubes que com certeza têm o seu lugar no topo do futebol europeu", concluiu o antigo craque do Barcelona.