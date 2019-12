Mozer e a chegada de Jorge Jesus ao Brasil: «Foi como uma bomba de Hiroshima»

Jorge Jesus chegou ao Brasil viu e venceu. O treinador português conquistou ao comando do Flamengo o Brasileirão e a Taça Libertadores, garantindo ainda ao clube a disputa do Mundial de Clubes. Mas antes de ver reconhecido o sucesso, Jorge Jesus foi muito criticado, tanto por jornalista como por treinadores brasileiros. Um incómodo que Mozer explica com o reconhecimento público do bom trabalho realizado pelo treinador português."O incómodo existe em função de um reconhecimento público deste milagre. Porque o campeonato brasileiro é como o inglês., muitos clubes podem ganhar. Ele chegou e foi muito superior a todos os outros e isso causou uma surpresa enorme. Fez, no Brasil, o que fazem, na Europa, treinadores como Guardiola, Klopp e Mourinho. Para o jornalismo brasileiro, o impacto foi como o de uma bomba de Hiroshima e isso gerou desconforto nos treinadores brasileiros", afirmou Mozer, antigo jogador do Benfica, em entrevista ao 'Correio da Manhã '.Depois da conquista do alibertadores e também de confirmado o título do Brasileiro, Jorge Jesus foi homenageado no Rio ed Janeiro, tendo-se tornado cidadão honorário.