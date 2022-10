Mozer elogia "gentleman" Luís Castro e recorda episódio como o "filme do Schwarzenegger" em que lhe "rebentou o braço"

Carlos Mozer deu cartas no Benfica enquanto jogador mas ficou com uma 'recordação' de Luís Castro, o agora treinador do Botafogo, de que já não se recordava, remontando aos tempos em que ambos eram futebolistas em Portugal."O meu parceiro Luís Castro fez-me aqui um buraco [no braço] (risos). Eu tive de levar 25 pontos, interno e externo, rebentou-me o braço todo. Sabem aquele filme do Schwarzenegger [n.d.r. O Exterminador Implacável] em que fazia assim com o braço e apareciam as engrenagens? Eu mexia e via os tendões andarem para lá e para cá. Diz ele que foi sem querer, e eu acredito nele, não?", disse o antigo internacional brasileiro em tom de brincadeira no 'Charla Podcast'.Mozer teceu ainda vários elogios ao treinador português que está na época de estreia no Brasileirão. "É educadíssimo um gentleman, mas a paciência tem sempre limites (risos). Ele é um excelente treinador, uma pessoa capacitada, tem um processo de trabalho excelente, é um educador… É uma pessoa que teve uma formação muito boa. E tenho a certeza absoluta de que o futebol carioca vai melhorar com ele", deu conta o antigo central do Flamengo ou Marselha.