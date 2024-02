Mozer sincero sobre Léo Pereira: «É muito frágil mentalmente»

O nosso bem conhecido Mozer, que passou pelo Benfica, veio a terreiro criticar o estilo de jogo do defesa Léo Pereira, do Flamengo. O antigo jogador do Mengão, que até foi campeão do mundo em 1981 com o manto sagrado, acho que o jogador não suporta bem a pressão.

"Ele abate-se com facilidade. Houve um jogo da Libertadores, no Maracanã, em que ele estava na linha lateral, passaram a bola para ele e a bola fugiu debaixo do pé. Caiu de joelhos. Caiu de joelhos! Ficou de joelhos! O adversário bateu a lateral e ele estava ajoelhado", revelou o antigo central em entrevista ao podcast "Só Resenha".

"Acho que os jogadores de hoje, com essa coisa de coach mental, são frágeis. Não são capazes mentalmente de resolver situações. O Léo Pereira, de quem não desgosto, é muito frágil mentalmente", registou.