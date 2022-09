MP acusa Rafael Ramos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português de 27 anos negou sempre ter proferido qualquer insulto racial, tendo chegado a ser detido e libertado sob fiança.

O Ministério Público brasileiro apresentou uma denúncia na 14ª vara do Tribunal Criminal da Comarca de Porto Alegre contra Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians, por este ter alegadamente chamado “macaco” a Edenilson, médio do Internacional, durante o jogo realizado a 14 de maio.