Mulher brasileira pede exumação do corpo de Pelé

Uma mulher brasileira que alega ser filha de Pelé está a pedir na justiça a exumação do corpo do antigo futebolista, com vista a fazer um teste de ADN. Maria do Socorro Azevedo, de 60 anos, iniciou o processo da paternidade há quase cinco anos e, embora já tenha realizado testes com os filhos do ex-jogador, pede agora provas mais concretas.Pelé, que morreu a 29 de dezembro de 2022 em São Paulo, reconheceu a possibilidade de ter mais um herdeiro. Casou três vezes e teve sete filhos (um deles é uma enteada).Dois dos seus filhos, Edinho Nascimento e Flavia Christina, concordaram fazer o teste de ADN depois da leitura do testamento do pai e o resultado deu "totalmente negativo". Mas o teste que Maria Do Socorro Azevedo fez, noutro laboratório, deu "elevadas possibilidades" de uma ligação familiar, segundo revelou o seu advogado, por isso foi pedida a exumação do corpo para resolver de vez a questão.Maria do Socorro Azevedo deu uma entrevista a uma televisão no fim de semana onde garantiu que não pretende o dinheiro do antigo craque. Contou que a sua mãe, entretanto falecida, nunca disse a Pelé que tinha engravidado e que tinha uma filha.O advogado da família já avisou que vai contestar o pedido da exumação, alegando já terem sido realizados testes de ADN.Pelé deixou 30 por cento dos seus bens à sua terceira mulher, 60 por cento foram divididos pelos filhos e 10 por cento pelos dois netos. O antigo craque brasileiro tinha uma fortuna avaliada em cerca de 90 milhões de euros.