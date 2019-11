Mulher de adepto do Botafogo espancado revela: «É um milagre ele estar vivo»

Adepto do Botafogo espancado no final do jogo com o Flamengo (imagens chocantes) Adepto do Botafogo espancado no final do jogo com o Flamengo (imagens chocantes)

A carregar o vídeo ...

Uma noite que Sérgio Cavalcanti não vai esquecer tão cedo. Adepto do Botafogo, este taxista de 38 anos foi ao estádio Nilton Santos assistir ao jogo com o Flamengo, na noite de quinta-feira, mas já no final da partida foi brutalmente espancado por outros adeptos do botafogo, por suspeitarem que ele seria um flamenguista inflitrado.Sérgio Cavalcanti foi pontapeado na cabeça e cara, tendo ficado sem um dente, com um corte profundo na boca, que necessitou de pontos, e várias escoriações por todo o corpo."No momento do golo do Flamengo, o meu marido decidiu ir ao banheiro e depois iria embora. Ele é taxista, trabalhador e pai de família. Meu marido foi espancado ao ponto de estar sem o dente da frente, com escoriações pelo corpo... Ele levou muitas pancadas na cabeça, não sei como ele está vivo. Foi um milagre! Isso é vandalismo puro além de espancado levaram a camisa do Botafogo, o telefone e o cordão", contou a mulher de Sérgio ao 'Globoesporte.com'.

A agressão foi filmada e as imagens mostram bem a violência sofrida por este adepto, que entretanto já recebeu alta hospitalar.



"Ele já está em casa e bem na medida do possível. Não possui lesões gravíssimas. Ele está com a boca costurada, sem um dente da frente e escoriações pelo corpo. Passou a madrugada no Hospital Salgado Filho, fez um TAC e recebeu alta com encaminhamento médico e medicação", referiu ainda a mulher de Sérgio Cavalcanti, que habitualmente vai com o marido e os filhos ao estádio.



"Meu marido é pai de família, temos dois filhos e vamos sempre aos jogos. Graças a Deus eu e meu filho não estávamos no estádio ontem. Meu marido nunca foi flamenguista! É triste e lamentável."