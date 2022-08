Mulher e filho de jogador do Corinthians ameaçados nas redes sociais

Bárbara e Henrique Lemos, mulher e filho mais velho (12 anos) de Fagner, lateral direito do Corinthians, foram alvos de ameaças nas redes sociais. Em causa está o lance que deu origem ao golo do Palmeiras na vitória por 1-0 no dérbi que se disputou em casa do 'Timão'.Através da conta de Instagram do filho (que é gerida pelos pais), Bárbara Lemos deixou um apelo. "Mais uma vez, eu, como mãe do Henrique, venho aqui pedir educadamente para pararem de mandar mensagens para o Henrique a insultá-lo […] Um absurdo as mensagens que recebemos. Paz e mais amor, por favor".Henrique também deixou uma mensagem: "Muito triste mesmo por receber ameaças e insultos novamente, sendo que não jogo. Erros acontecem e só erra quem tenta. E outra: é triste ir às mensagens privadas para falar com os amigos e ver lá várias ameaças e insultos. Enfim, reflitam".