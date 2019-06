Mulher que acusa Neymar de violação dá nova entrevista: «O meu filho está traumatizado»

Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de a ter violado no último dia 15 de maio, num hotel em Paris, deu uma nova entrevista, agora à TV Record. A modelo não quis dar muitos pormenores sobre o tablet desaparecido - onde alegadamente estariam, que comprovariam agressões do jogador do PSG - e disse que o seu filho está a passar por um mau momento."Não posso falar sobre isso", foi dizendo Najila sempre que era questionada sobre algum assunto específico ou sobre o jogador.A modelo conta que não vê o filho desde o início do mês, quando o escândalo 'rebentou'. "Ele teve uma febre, sentiu tudo. Ainda não o vi depois de todo este furacão, ele não quer vir para São Paulo. Está muito traumatizado", explicou a mulher, citada pelo site UOL, que diz ter desenvolvido sérios problemas de ansiedade."Senti pânico. É como se um furacão viesse na minha direção, recordo-me de tudo o que vivi, das câmaras... Dá uma fobia, um desespero", disse Najila, reconhecendo que está a ser medicada. "As pessoas tomaram conhecimento [do suposto arrombamento à sua casa, de onde desapareceu o tablet] antes de mim. Eu estava totalmente dopada, incomunicável, não sei quem veio, quem entrou, se foi arrombado, se foi com chave".Najila confessa estar assoberbada com a repercussão que o caso teve. "As pessoas julgam-me, dizendo que não sou responsável porque devo dinheiro apartamento e da faculdade, é ridículo. Sou mãe e sou filha, conheço as minhas responsabilidades. Nunca deixei faltar nada ao meu filho; cuido dele, cuido de mim e de quem posso. As pessoas tratam-me mal e cada um tem uma versão do que aconteceu. Até parece que as pessoas viveram tudo o que aconteceu", concluiu.