Mulher que acusa Neymar de violação entrega imagens à polícia

Neymar nega violação: «Caí numa armadilha» Neymar nega violação: «Caí numa armadilha»

A mulher que, em Paris, terá na sua posse imagens e documentos que não constam da queixa apresentada na última sexta-feira. Segundo o site UOL, a jovem já terá entregue parte dessas novas provas à Polícia Civil de São Paulo.A investigação está em segredo de justiça, mas o referido site cita fontes que tiveram acesso às imagens, que supostamente mostram o avançado do PSG a agir de forma agressiva antes da alegada violação.A jovem brasileira, de 26 anos, contou à polícia que se encontrou com Neymar no dia 15 de maio, num hotel em Paris, para onde viajou a convite do internacional brasileiro. Explicou ainda que um assessor do jogador tratou da viagem e do pagamento de todas as despesas.Neymar rejeitou no último sábado todas as acusações e disse inclusivamente ter caído numa armadilha, cujo. O jogador partilhou todas as mensagens de WhatsApp trocadas com a mulher, incluindo fotografias eróticas e vídeos.A mãe da queixosa revelou à Globo que não sabe onde a filha se encontra. Disse aindacom tudo o que está a suceder.