Mulher que acusa Neymar de violação não dorme sem medicação

Najila Trindade, mulher que acusa Neymar de violação, enfrenta problemas de saúde com toda a polémica que o caso despertou. No depoimento feito às autoridades brasileiras, ficou patente que a modelo está tomar medicação para se acalmar e conseguir dormir."[Najila Trindade] Afirma que em razão do trauma sofrido, está fazendo uso de ansiolíticos (Lexotan, Dermonidi)", pode ler-se no depoimento. "Após Neymar divulgar através do Instagram a conversa trocada através de aplicativo WhatsApp, ficou muito abalada emocionalmente e começou a fazer uso de ansiolíticos".Também o advogado de Najila, que teve mesmo de lhe pegar ao colo quando esta se sentiu mal durante o depoimento, mostra-se preocupado com a situação: "Ela está abaladíssima. Não está a comer, está muito magra e chora compulsivamente. O dia inteiro. Vive à base de remédios".De resto, a própria mulher já tinha afirmado que só conseguia dormir com medicação e admitiu que entrou numa " psicose horrível " após o encontro com o jogador do Paris Saint-Germain.