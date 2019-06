É mais um passo em falso de Najila Trindade. A mulher que acusa Neymar de violação, que já viu três advogados desistirem do caso, tinha concordado entregar às autoridades o seu telemóvel, onde alegadamente estaria o vídeo gravado no quarto de hotel onde alegadamente ocorreu o crime sexual. No entanto, Najila não cumpriu.A modelo brasileira tinha estabelecido que iria entregar o telemóvel até dia 10 de junho, prazo esse que já expirou. Como consequência, Najila ficou novamente sem representação legal, já que o advogado Danilo Garcia de Andrade renunciou ao caso.Najila perde a cada dia também o apoio de quem desde o início acreditou na sua palavra. Recorde-se Najila alega que o tablet onde estaria o vídeo foi roubado do seu apartamento.