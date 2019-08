Mulher que acusou Neymar de violação é agora investigada por tentativa de extorsão

Najila Trindade, a mulher que acusou Neymar de violação, está a ser investigada por extorsão e denúncia caluniosa, depois de as autoridades brasileiras não ter encontrado elementos suficientes para comprovar o crime alegadamente perpetrado pelo craque brasileiro do PSG em Paris."É importante salientar que todas as pessoas que movimentam a polícia por uma inverdade podem ser punidas. Isso tem de ser verificado, daí a investigação", disse o delegado Albano David Fernandes, em conferência de imprensa.Recorde-se que a mulher que diz ter sido violada por Neymar no dia 15 de maio garantiu que teria um vídeo, filmado no dia seguinte aos alegados atos, que mostrava o jogador do PSG a agredi-la. Essas imagens nunca foram visionadas pelas autoridades pois, segundo Najila, teriam sido roubadas do seu apartamento.