Mundo do desporto chora morte de Pelé: acompanhe todas as reações

"Estamos verdadeiramente tristes pelas notícias da morte de Pelé. Como clube, tivemos o privilégio de receber o Pelé em 1981, em Highbury. Uma memória que vamos sempre levar connosco. Os nossos pensamentos, tal como toda a comunidade do futebol, estão junto dos entes queridos do Pelé", escreveram os gunners.



We are truly saddened to hear the news of Pele’s passing.



As a club, we had the privilege of hosting Pele in 1981, at Highbury. A memory we will always cherish.



Our thoughts, along with entire football community are with Pele's loved ones today. pic.twitter.com/PZgWmXvSRh