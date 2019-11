Na equipa de Jorge Jesus o nutricionista é o 'Nutri Fofo', um craque no Instagram

Thiago Monteiro não joga futebol no Flamengo mas tem mais seguidores no Instagram do que 14 jogadores do plantel treinado por Jorge Jesus. O nutricionista da equipa carioca é um fenómeno nas redes sociais e prima pela simpatia, o que já lhe valeu a alcunha de 'Nutri Fofo'.Thiago usa as redes sociais para deixar conselhos nutricionais e desmitificar alguns mitos. Do tipo "pão e café não engorda", "água com limão não derrete gordura", "não é preciso cortar o arroz e o feijão", "cinta modeladora só funciona se você enfaixar a boca" e "beba água, quem bebe água está sempre com a boca cheia e não tem tempo para dizer mal dos amiguinhos".O nutricionista já foi surpreendido com cartazes nos estádios dirigidos ao 'Nutri Fofo'. "Consigo abranger todo público, da classe A até D, todos entendem a mensagem que quero passar. Hoje a indústria faz apelos, cada dia mais vende-se mais pelo rótulo e a publicidade 'faz a cabeça' dos consumidores. Você já viu publicidade de alface? Não, porque não é preciso, vende-se sozinha", contou, em declarações ao Globo Esporte.Com uma linguagem simples e engraçada, o 'nutri' seduziu também os jogadores. Está no Ninho do Urubu desde 2016 e trabalha em parceria com o departamento médico do clube. "O nosso trabalho é muito individualizado, não há receitas de bolos. Os atletas sabem a importância de uma boa alimentação, da ingestão adequada de água, de uma boa noite de sono. Cada um tem necessidades diferentes e temos de as atender. O suplemento para um atleta que está apto para jogar é diferente de um que está no departamento médico."Quando os jogadores estão lesionados, Thiago planeia cardápios especiais. "Nessa fase de lesões, planei um cardápio individual para os atletas em recuperação, procurando uma dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes, com a quantidade ideal de proteína para ajudar a cicatrização."Voltando ao seu Instagram, os conselhos que o 'Nutri Fofo' deixa aos seus milhares de seguidores são invulgares. "Comer bolos com farinhas 'fits', açúcares com nomes bonitinhos é a mesma coisa que os políticos em época de campanha, prometem uma série de coisas, quando na verdade é tudo farinha do mesmo saco. Quer comer um bolo? Coma com farinha normal, açúcar de verdade, apenas tenha equilíbrio."